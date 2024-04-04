Yunanistan'da Spartalılar Partisi milletvekilleri hakkında cezai kovuşturma talebi

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Yunanistan'daki aşırı sağcı Spartalılar Partisi'nden parlamentoya giren 11 milletvekili hakkında seçim kurulunu yanıltmak suçlamasıyla cezai kovuşturma yapılmasının talep edildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Areios Pagos) Savcısı Yeorgia Adilini, yürüttüğü soruşturma sonucu, Haziran 2023 genel seçimlerinde Spartalılar Partisi'nden parlamentoya giren 11 milletvekili hakkında seçim kurulunu yanıltmak suçlamasıyla cezai kovuşturma yapılmasını talep etti.

Öte yandan, Adilini soruşturma sonucunda, Domokos Cezaevi'nde hükümlü bulunan eski Altın Şafak Partisi Milletvekili İlias Kasidiaris'in partinin perde arkasındaki gerçek lideri olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de seçim kurulunu bu konuda yanıltılmasını azmettirmek suçlaması ile yargılanmasını istedi.

Savcılık kaynaklarının açıklamalarına göre, Kasidiaris'in, Spartalılar Partisi milletvekilleri ile seçim öncesinde sürekli iletişim halinde olduğu tespit edildi.

Spartalılar Partisi'nden istifa

Haberin ardından, Spartalılar Partisi Milletvekili Yannis Dimitrokalis ve Yorgos Manusos da partilerinin meclis grubundan istifa etti.

Haziran 2023 seçimlerinde yüzde 4,68 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 12 milletvekili ile temsil hakkı kazanan ve daha önce de 2 milletvekilinin istifa ettiği Spartalılar Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 8'e düşmüş oldu.

Yüksek Mahkeme milletvekillerinin ifadesini istemişti

Adilini, hakkında suçlama bulunan milletvekillerinin ifadesine başvurmak için 25 Ekim 2023'te Meclis'ten yazılı izin talep etmişti.

Savcılığın yazılı talebinde, 11 milletvekillinin genel seçimlerde suç örgütü kabul edilen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski Milletvekili İlias Kasidiarias'in yönlendirmesiyle Spartalılar Partisinden meclise girdiği ve bu nedenle yargılanmaları gerektiği iddia edilmişti.

Savcılığın talebi üzerine Meclis Disiplin Kurulu aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 2 Kasım'da oy birliği ile "evet" diyerek, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik parlamento oylamasının yolunu açmıştı.

Kasidiaris'in seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Spartalılar Partisi lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

Yunanistan yasalarına göre, siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerin belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasak.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.???????