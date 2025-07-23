Yunanistan'da Su Krizi için Ulusal Plan - Son Dakika
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Yunanistan'da Su Krizi için Ulusal Plan

23.07.2025 20:44
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Yunanistan, azalan su kaynakları nedeniyle ulusal bir plan oluşturma kararı aldı.

Yunanistan, ülkede su kaynaklarının azalması nedeniyle ulusal bir plan oluşturma kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in liderliğinde ilgili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda ülkedeki susuzluk sorunu ele alındı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda susuzluk sorunuyla mücadele için ulusal bir plan oluşturmanın gerekliliği ortaya konuldu.

Barajlardaki su, tarihi olarak en düşük seviyeye inerken, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesindeki su kaynakları 2022'ye oranla yüzde 50 azaldı.

Konuya ilişkin bilimsel verilerin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, Yunanistan'ın dünya çapında susuzluk sorunu yaşayan ülkeler sıralamasında 19. sırada yer aldığına işaret edildi.

Bu kapsamda, su kaynaklarının idaresinde ulusal bir plan uygulanmasına karar verildi.

Planın temel eksenleri ise suyun kamu malı olarak kalmaya devam etmesi, su gerektiren tüm iş ve projelerde planlama yapılması, vatandaşların su tüketimi konusunda hızlı bir şekilde bilinçlendirilmesi olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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