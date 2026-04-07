Yunanistan'da Tarım Destekleri Yolsuzluğu Soruşturması

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturmada adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Disiplin Kurulu toplandı.

Toplantıda disiplin kurulu üyeleri, soruşturmayı yürüten Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin, 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki talebini değerlendirdi.

Kurul üyeleri, oybirliğiyle söz konusu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana oy kullandı ancak kararın uygulanması için Meclis Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Bu çerçevede Meclis Genel Kurulunun gelecek hafta toplanması öngörülüyor.

Savcılık, "Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, geçen hafta soruşturma kapsamında Yunanistan Parlamentosunda 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede cuma günü kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.