Yunanistan'da Tarım Yolsuzluğu: 20 Gözaltı

Yunanistan'da tarım ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Girit Adası Organize Suçla Mücadele Birimi tarafından tarım ödeneklerindeki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmada, yolsuzluğu yapan örgütün elebaşları tespit edildi.

Birim, soruşturma kapsamında, yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında örgütün elebaşlarının da olduğu 2'si muhasebeci 20 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların beş yıllık süreçte, kullanılmayan tarım arazilerini göstermelik kiralık sözleşmelerle ödenek kapsamına sokarak, yaklaşık 2,5 milyon avro haksız kazanç sağladıkları tahmin ediliyor.