Yunanistan\'da Batı Trakya Türk toplumunun siyasi temsili engelleniyor

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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'da azınlıkların tanınmadığını belirterek, Batı Trakya Türk toplumunun kendi siyasi partisiyle Yunan Parlamentosunda temsil edilmesini engellemek amacıyla yüzde 3'lük seçim barajı uygulandığını söyledi.

Habipoğlu, Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) bünyesindeki Türk Azınlıkları ve Toplulukları Çalışma Grubu'nun (TAG) 8-12 Mayıs arasında Romanya ve Bulgaristan'a düzenlediği ziyaretleri değerlendirdi.

ABTTF Başkanı Habipoğlu, Romanya ile Bulgaristan'da yaşayan Türklerle bir araya geldiklerini, Romanya'da Türk azınlığın resmen tanındığını ve haklarının anayasayla garanti altına alındığını belirtti.

Romanya'daki Türklerin devlet tarafından tanınan diğer azınlıklarla ulusal mecliste temsil edildiğini aktaran Habipoğlu, Yunanistan'da ise azınlıkların tanınmadığını ve mecliste temsil edilmesini engellemek için ülke genelinde siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adaylar için de geçerli olan yüzde 3'lük seçim barajı uygulandığını hatırlattı.

Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) son seçimlerin ardından ulusal mecliste 36 milletvekiliyle temsil edildiğini vurgulayan Habipoğlu, Bulgaristan Başmüftülüğünün de devlet tarafından tanınan bir kurum olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz bizim varlığımızı, kimliğimizi tanıyıp bizleri gerçek zenginlik olarak gördüğü gün mevcut sorunların çözülmemesi için hiçbir neden yok. İyi niyet olmayınca sorunlar çözülmüyor, mevcut olanlara her gün yenisi ekleniyor. Bize de her alanda sesimizi duyurmak için mücadele etmek düşüyor. Hep yaptığımız gibi."

Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde Rodop ve İskeçe illerinde Türk seçmenlerin büyük bölümünün desteğini alarak yaklaşık 43 bin oyla birinci sırada yer almıştı.

DEB, 26 Mayıs 2019'da da yerel seçimlerle aynı gün gerçekleştirilen AP seçimlerinde Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmıştı.

Yasa gereği ülke genelinde yüzde 3'ün üzerinde oy alamayan partiler AP'ye milletvekili gönderemiyor. DEB de Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmasına rağmen ülke genelinde yüzde 3'ün altında oy aldığı için AP'ye milletvekili gönderememişti.