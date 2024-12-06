Yunanistan'da Üç Milletvekilinin Dokunulmazlığı Kaldırıldı

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Yunanistan Parlamentosu, dün yapılan oturumda, ikisi Batı Trakyalı Türk olmak üzere üç milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırma kararı aldı.

Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri arasında İskeçe'den Yeni Sol Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran ve Özgürlük Seyri Partisi Başkanı Zoi Konstantopulu yer aldı.

Genel Kurulda yapılan oylamada, Zeybek'in dokunulmazlığı 247 evet ve 36 hayır oyuyla, Baran'ın dokunulmazlığı 248 evet ve 34 hayır oyuyla kaldırıldı. Konstantopulu'nun dokunulmazlığı için yapılan oylamada ise 225 evet, 57 hayır ve 1 çekimser oy kullanıldı.

13 Temmuz 2022'de, Batı Trakya Türk Azınlığından milletvekilleri Zeybek ve Baran'ın da aralarında bulunduğu yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Batı Trakya'da bir internet sitesi ve yazarının azınlık mensuplarına yönelik saldırgan ve hakaret içerikli yazılarını, yayımladıkları ortak bir açıklamayla kınamıştı.

Açıklamada, internet sitesinin siyasetçilere, yerel yöneticilere, kurum temsilcilerine ve özel şahıslara yönelik asılsız iddialar ve hakaretler içeren yazılar yayımladığına dikkati çekilmişti.

Yazıların, kişisel bilgileri izinsiz paylaşma, gerçekle bağdaşmayan olayları aktarma ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, bu tür yöntemlerin Albaylar Cuntası dönemindeki uygulamalara benzetildiği ifade edilmişti.

Kınamanın ardından, söz konusu gazeteci "internet üzerinden iftira ve hakaret" iddiasıyla mahkemeye başvurarak açıklamada imzası bulunan 17 Türk'e dava açmıştı.