Yunanistan'da yangın riski uyarısı - Son Dakika
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Yunanistan'da yangın riski uyarısı

Yunanistan genelinde, 26 Ağustos'a kadar yangın riskinin yüksek olacağı belirtilirken vatandaşlardan yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları istendi. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sıcak hava koşullarının yangın riskini artıracağını vurgulayarak 'Hiçbir hata affedilmez.' dedi.

23.08.2024 23:16
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Yunanistan genelinde, 26 Ağustos'a kadar yangın riskinin yüksek olacağı belirtilirken vatandaşlardan yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sıcak hava koşullarının yangın riskini artıracağını vurgulayarak "Hiçbir hata affedilmez." dedi.

Kikilias, yarın için Atina, Orta Yunanistan, Mora ve Kuzey Ege bölgelerinde seviye 4 olan "çok yüksek yangın riski" bulunduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Bakan Kikilias, ilgili tüm devlet kurumlarının ve belediyelerin yangınlara karşı yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini, hava ve kara devriyelerinin de artırıldığını ifade etti.

Kikilias, ormanlık alanlar ve milli parkların 26 Ağustos'a kadar ziyaretçilere kapalı olacağını da duyurdu.

Kaynak: AA

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