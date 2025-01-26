Yunanistan'daki Tren Kazası Protesto Edildi - Son Dakika
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Yunanistan'daki Tren Kazası Protesto Edildi

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57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için 50 bin kişi Atina'da adalet çağrısı yaptı.

26.01.2025 20:40
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- Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi

Göstericiler, sorumluların hesap vermesini istedi

ATİNA - Yunanistan'da 2023 yılında 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası binlerce kişi tarafından protesto edildi. Hayatını kaybedenler için adalet çağrısında bulunan göstericiler, sorumluların hesap vermesini istedi.

Yunanistan'da 28 Şubat 2023'te meydana gelen tren kazası, başkent Atina'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Tempi Kazası Mağdur Yakınları Derneği tarafından düzenlene gösteriye çok sayıda sivil toplu kuruluşu, sendika ve siyasi örgüt destek verdi. Parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, kazada hayatı kaybedenler ve yaralılar için adalet çağrısında bulunarak, sorumluların hesap vermesini istedi. Ellerinde "Unutmayacağız" ve bir kazazedenin son sözleri olan "Oksijenim yok" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Onlar kar ve zarardan bahsediyor, biz ise insan hayatından" sloganlarıı attı. Genel olarak barışçıl geçen gösteride, yer yer polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Polis 12 göstericiyi gözaltına alırken, çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Başkent Atina'nın yanı sıra diğer kentlerde de protestolar düzenlendi.

Kazanın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kurbanların çoğunun kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Aileler, yetkilileri kanıtları örtbas etmeye çalışmakla suçlarken, kazayla ilgili henüz kimse tutuklanmadı. Kazadan sonra yeniden seçilen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti, kazanın nedenlerini araştırmanın yargı makamlarının görevi olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, iki yıl önce 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

Kaynak: İHA

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