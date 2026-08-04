Yunanistan'daki Yangınlar İçin Hükümete Eleştiri - Son Dakika
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Yunanistan'daki Yangınlar İçin Hükümete Eleştiri

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Muhalefet partileri, Yunanistan'daki orman yangınları için hükümeti yetersiz politikalarla eleştiriyor.

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle muhalefet partileri, hükümeti yangınların önlenmesine yönelik politikalarda yetersiz kalmakla eleştirdi.

Muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Merkez Komite Üyesi Yannis Raptis, MEGA televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin yangınları önlemeye yönelik projeleri hayata geçirmekte başarısız olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sivil Koruma altyapısına ilişkin bazı yatırımların tamamlanmadığını ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması gibi projelerin uygulanmadığını belirten Raptis, yangınların kaçınılmaz olmadığını söyledi.

Raptis, hükümetin yedi yıllık iktidarı boyunca yangınları önlemeye yönelik çalışmalara yeterli önceliği vermediğini ileri sürdü.

Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) Basın Sözcü Yardımcısı Dimitris Melidis de hükümetin uzun vadeli ve koordineli bir yangın önleme stratejisi oluşturamadığını savunarak, büyük yangınların ardından açıklanan destek ve önlem paketlerinin çoğunun hayata geçirilmediğine dikkati çekti.

Melidis, iklim krizinin uzun yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, hükümetin sahip olduğu mali imkanlara rağmen önleyici tedbirleri yeterince hayata geçirmediği değerlendirmesine yer verdi.

Yeni Sol (Nea Aristera) Partisinden yapılan açıklamada, son yıllarda yaşanan büyük yangınların mevcut sivil koruma sistemindeki eksiklikleri ortaya koyduğu ifade edilerek, hükümetin yangınların önlenmesi ve afet yönetimine yönelik kapsamlı plan oluşturamadığı savunuldu.

İktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi Milletvekili Vasilis Oikonomu ise hükümetin yangınlarla mücadele kapasitesini güçlendirdiğini ve son yıllarda önleme çalışmalarına önemli kaynak ayırdığını söyledi.

Oikonomu'nun "Yunanistan'da Sivil Koruma demek Yeni Demokrasi demektir." sözleri muhalefet temsilcilerinin tepkisini çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'daki Yangınlar İçin Hükümete Eleştiri - Son Dakika

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