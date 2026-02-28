Yunanistan'dan İran'a Saldırılara Kınama

Yunanistan'da muhalefet partileri ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar için endişe duyduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

Yunanistan solundaki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada "SYRIZA, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş operasyonunu esefle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bunun bölge için son derece tehlikeli bir gelişme olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın bu durumdan etkilenmemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Orta Doğu'da yaptıkları ve bölgede genel bir savaşa yol açan eylemlerin hiçbir hukuki temeli yoktur." denildi.

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak barış ve diplomasi inisiyatiflerini desteklemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD ve İsrail'in savaş planlarına Yunanistan'ın herhangi bir şekilde dahil edilmesi söz konusu olamaz. Ülkenin ve Yunan halkının çıkarı barış ve istikrardan yanadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırısının kınanması gereken, suç niteliğinde bir eylem olduğu ve Orta Doğu'da genel bir savaşı yaklaştırdığı" vurgulandı.

Açıklamada, hükümete ülkeyi ABD ve İsrail'in planlarına araç ettiği eleştirisi yöneltilerek, "(Hükümet) Suda Üssü'nü ve diğer askeri altyapıları askeri kullanıma açarak halkı ve ülkeyi büyük bir tehlikeye attı." ifadesine yer verildi.

Yeni Sol Partisi Lideri Aleksis Hariçis de yaptığı yazılı açıklamada "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak askeri operasyonu bölgesel çatışmanın sıradan bir parçası değildir. Uluslararası güvenliğin özüne zarar vermektedir. Bunu açık ve net bir şekilde kınamalıyız." dedi.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dışişlerinden Sorumlu ismi Dimitris Mancos ise yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki ani gelişmelerin endişeleri ve bölgedeki belirsizliği artırdığını ifade etti.

Mancos, uluslararası toplumun tarafları itidale ve müzakere masasına dönmeye davet etmesi gerektiğini belirterek, Yunanistan'ın da BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak tüm barış ve istikrar girişimlerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.