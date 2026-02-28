Yunanistan'dan İran'a Saldırılara Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'dan İran'a Saldırılara Kınama

28.02.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan muhalefet partileri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve endişelerini paylaştı.

Yunanistan'da muhalefet partileri ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar için endişe duyduklarını ve bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

Yunanistan solundaki Radikal Sol İttifak Partisinden (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada "SYRIZA, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş operasyonunu esefle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Bunun bölge için son derece tehlikeli bir gelişme olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın bu durumdan etkilenmemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "(ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Orta Doğu'da yaptıkları ve bölgede genel bir savaşa yol açan eylemlerin hiçbir hukuki temeli yoktur." denildi.

Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak barış ve diplomasi inisiyatiflerini desteklemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD ve İsrail'in savaş planlarına Yunanistan'ın herhangi bir şekilde dahil edilmesi söz konusu olamaz. Ülkenin ve Yunan halkının çıkarı barış ve istikrardan yanadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada da "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırısının kınanması gereken, suç niteliğinde bir eylem olduğu ve Orta Doğu'da genel bir savaşı yaklaştırdığı" vurgulandı.

Açıklamada, hükümete ülkeyi ABD ve İsrail'in planlarına araç ettiği eleştirisi yöneltilerek, "(Hükümet) Suda Üssü'nü ve diğer askeri altyapıları askeri kullanıma açarak halkı ve ülkeyi büyük bir tehlikeye attı." ifadesine yer verildi.

Yeni Sol Partisi Lideri Aleksis Hariçis de yaptığı yazılı açıklamada "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak askeri operasyonu bölgesel çatışmanın sıradan bir parçası değildir. Uluslararası güvenliğin özüne zarar vermektedir. Bunu açık ve net bir şekilde kınamalıyız." dedi.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) Dışişlerinden Sorumlu ismi Dimitris Mancos ise yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki ani gelişmelerin endişeleri ve bölgedeki belirsizliği artırdığını ifade etti.

Mancos, uluslararası toplumun tarafları itidale ve müzakere masasına dönmeye davet etmesi gerektiğini belirterek, Yunanistan'ın da BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak tüm barış ve istikrar girişimlerini desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Yunanistan, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan İran'a Saldırılara Kınama - Son Dakika

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 20:07:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan İran'a Saldırılara Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.