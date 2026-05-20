Yunanistan'dan İsrail'e Kınama

20.05.2026 20:11
Yunanistan Dışişleri, İsrail'in aktivistlere yönelik davranışlarını kınadı ve Yunan vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere yönelik davranışlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Milli Güvenlik Bakanlığının Küresel Sumud Filosu'na katılan vatandaşlara karşı davranışı kabul edilemezdir ve kınanması gerekir." ifadesi yer aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in talimatıyla, olaya ilişkin protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuka ve insan haklarına tam saygı talep ediyor ve İsrail makamlarının tüm prosedürleri hızla tamamlayarak, Yunan vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını talep ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

