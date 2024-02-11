MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
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MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

MSB: Yunanistan\'dan Türkiye\'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yapılan inceleme sonucu yakalanan kişilerin FETÖ üyesi oldukları tespit edildi.

11.02.2024 15:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi, Edirne'de görev yapan hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucu yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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