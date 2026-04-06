Yunanistan'dan Yakıt Desteği Programı

Yunanistan'da artan enerji maliyetlerinin etkisini hafifletmek amacıyla yakıt desteği programı uygulamaya konuldu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, program kapsamında anakarada yaşayan araç sahiplerine 50 avro, ada bölgelerinde yaşayanlara ise 60 avro destek sağlanacak. Motosiklet sahiplerine verilecek destek tutarı ise anakarada 30 avro, adalarda 35 avro olarak belirlendi.

Uygulama, yıllık geliri bekarlar için 25 bin avroya, evli çiftler için 35 bin avroya kadar olan kişileri kapsarken, ülkedeki sürücülerin yaklaşık yüzde 75'i bu destekten yararlanacak.

Akaryakıt fiyatları son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselirken, benzin fiyatları anakarada litre başına 2 avroyu aştı, bazı ada bölgelerinde ise 2,35 avroya kadar yükseldi.