Yunanistan'dan Yotopulos'a İtiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'dan Yotopulos'a İtiraz

25.05.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Çetin Görgü cinayeti sanığı Yotopulos'un serbest bırakılmasına itiraz etti.

Yunanistan Yüksek Mahkeme Savcılığı, diplomat Çetin Görgü cinayetinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettiricisi Aleksandros Yotopulos'un serbest bırakılmasına itiraz etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, davayı inceleyen Yüksek Mahkeme Savcı Yardımcısı Sofoklis Logothetis, Yotopulos'un serbest bırakılma kararına itiraz ederek, "öngörülen 25 yıl hapis süresini tamamlamadığı ve diğer serbest bırakılma temel şartları sağlanmadığı" için kararın doğru olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Yüksek Mahkemenin serbest bırakılma kararını uygun bulmaması halinde Yotopulos'un cezaevine dönmesi öngörülüyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı'nın haziranın ilk 10 gününde konuyu incelemek üzere yargı kurulu ataması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Yotopulos'a İtiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:27:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan Yotopulos'a İtiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.