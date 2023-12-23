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Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi sınırda yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan\'dan zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi sınırda yakalandı
23.12.2023 - 16:57,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA
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