Yunanistan Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılması için çağrıda bulundu

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ATİNA, 21 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, uluslararası toplumu İsrail- Filistin çatışmasını sonlandırmak üzere iki devletli çözüme destek vermeye çağırdı.

Yunanistan ulusal haber ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre Gerapetritis, Pazartesi günü Atina'da Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği görüşmede çatışmalara son vermek, rehinelerin salıverilmesini sağlamak ve insani yardımların Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine engelsiz şekilde ulaşmasını güvence altına almak üzere ortak çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Ateşkes anlaşmasına yönelik arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür eden Gerapetritis, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde silahlı çatışmaların yayılmasına karşı çıkarken, İsrail-Filistin çatışmasının siyasi yollarla çözülüp kalıcı barışa ulaşmasını savunduklarını tekrarladı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.386'ya yükseldi.