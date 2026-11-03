Yunanistan Dışişleri Bakanlığında 3 meslek grubu iki günlük grev başlattı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığına bağlı 3 meslek grubunun, ücretlerde iyileştirme talebiyle 2 günlük greve gittiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığında görevli İdari İşler Çalışanları Birliği, İletişim ve Bilişim Çalışanları Birliği ve İdari Sekreterya Çalışanları Birliği, ücretlerde iyileştirme talebiyle iş bıraktı.

Birliklerden yapılan ortak açıklamada, bugün ve yarın greve giden çalışanların, gelirlerinin mevcut hayat şartlarına uygun olacak şekilde iyileştirilmesini talep ettiği ifade edildi.

Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) Meclis Grup Başkanı Rena Duru ise Bakanlık çalışanlarının temsilcileriyle bir araya gelerek partisinin desteğini iletti.