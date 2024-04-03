Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan Para Cezası

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Yunanistan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sığınmacı kabul merkezlerinde güvenlik gerekçesiyle yapılan denetim programlarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlal olduğu gerekçesiyle Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığına 175 bin avroluk para cezası verdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinin Yunanistan'ın sınırları korumada kullandığı teknolojiler hakkında bilgi istediği belirtildi.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının da kurumdan, sığınmacı kabul merkezlerinde, Ege adalarındaki göçmen kabul merkezlerinin kontrolü için insansız hava araçları, güvenlik kameraları ve benzer teknolojilerin yardımıyla uygulanan "Kentauros" isimli program ve bu merkezlere giriş çıkışların özel kart ve parmak iziyle kontrol edildiği "Yperion" isimli programın araştırılmasını talep ettiği kaydedildi.

Bu programların uygulanmasında, Göç ve İltica Bakanlığının kişisel verilerin korunmasına ilişkin eksikleri olduğu ifade edilen açıklamada, bu nedenle bakanlığa 175 bin avro idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.