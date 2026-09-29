Yunanistan'ın adacıklara asker çıkarma tatbikatında 70 savaş uçağı harekete geçirildi - Son Dakika
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Yunanistan'ın adacıklara asker çıkarma tatbikatında 70 savaş uçağı harekete geçirildi

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Kathimerini gazetesine göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, adacıklara asker çıkarma ve gece ele geçirme senaryolu 'Aleksandros' tatbikatı yaptı. Tatbikatta 70 savaş uçağı harekete geçirildi, Meriç ve adalardaki kara birlikleri teyakkuz durumuna alındı.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryolarının yer aldığı tatbikat yaptığını belirtti.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aleksandros" isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi.

Tatbikat kapsamında ele alınan senaryolarda, birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçerken, özel harekat birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildiler.

Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.

Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri tam teyakkuz durumuna alınarak, tatbikatın gereksinimleri için 70 savaş uçağı harekete geçirildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ani, koordineli ve etkili şekilde karşılık verme kapasitesini sınamayı amaçlayan tatbikat, hem gece hem de gündüz saatlerinde yapıldı.

Kaynak: AA
YunanistanGüncelMeriçDünyaSon Dakika

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