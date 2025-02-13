Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Tasulas

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- Yunanistan'da yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu

ATİNA - Yunanistan parlamentosunda yapılan oylama sonucu ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu. Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Yunanistan yeni cumhurbaşkanını seçti. 300 sandalyeli parlamentoda yapılan 4'üncü tur oylamada, iktidardaki muhafazakar partinin adayı olan 66 yaşındaki Konstantinos Tasoulas, 160 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Ana muhalefet partisi PASOK'un desteklediği Tasos Giannitsis 34 oy alırken, sol görüşlü SYRIZA ve Yeni Sol'un desteklediği aday Louka Katseli 29 oy aldı. Aşırı sağcı Niki partisinin adayı Kostas Kyriakou ise 14 oy aldı. Oylamaya toplam 276 milletvekili katılırken, 24'ü katılmadı.

2000 yılından bu yana milletvekili olan, daha önce Yunanistan Kültür Bakanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 66 yaşındaki avukat ve iki çocuk babası Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak. Tasulas, Mart ayında 5 yıllık görev süresi sona erecek olan Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yerini alacak.