Yunanistan İskeçe'de Birlik ve Beraberlik Mesajlarıyla İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yunanistan İskeçe'de Birlik ve Beraberlik Mesajlarıyla İftar Programı Düzenlendi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunanistan'ın İskeçe kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda birlik ve beraberlik temaları işlendi, çeşitli konuşmalar yapıldı ve dua ile oruç açıldı.

07.03.2025 14:08
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunanistan'ın İskeçe kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. Binlerce kişinin katıldığı iftar yemeğinde, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yunanistan'ın Türk ve Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu İskeçe'de düzenlenen programlarda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İftar yemeğine Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, İskece Müftüsü Mustafa Trampa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile Gümülcine, Dedeağaç ve İskeçe'den gelen soydaşlar katıldı. Cami avlusunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, akşam ezanının okunmasının ardından dua edilerek oruç açıldı.

"Böylesi kalabalık bir sofrada sizlerle birlikte iftar yapma şansına sahip olduk"

Başkan Erkan Aydın, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "İskeçe ve tüm Batı Trakya'da yaşayan hemşehrilerimize Bursa'dan selamlar ve  dualar getirdik. Gönlümüz, kalbimiz her zaman sizlerle beraber. Böylesi kalabalık bir sofrada sizlerle birlikte iftar yapma şansına sahip olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yenilerine erdirsin. Rabbim bizleri ilk olarak Kadir Gecesi'ne daha sonra da Ramazan Bayramı'na erdirsin inşallah. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul eylesin" dedi.

"Bu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik görüyorum"

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise "Ben bu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik görüyorum. Dayanışma görüyorum. Kardeşlik bağlarımızın en güzel şekilde yaşatıldığını görüyorum. Bugüne katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu kalabalığın içerisinde çocuk seslerini duymaktan dolayı da ayrıca çok mutlu oldum. Bugün aramızda olduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herkese Rabbim sağlık ve sıhhat versin"

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da yaptığı konuşmada, "Peygamber efendimiz bir hadisinde, 'Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları af olur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir' buyurmuştur. Bu akşam mukaddes gök kubbenin altında bizlerin bir araya gelmesine vesile olan herkese Rabbim sağlık ve sıhhat versin, işlerinde başarılı olmayı ihsan eyledin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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