Yunanistan Komünist Partisi Lideri, ABD'deki Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Yanında Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Yunanistan Komünist Partisi Lideri, ABD'deki Filistin'e Destek Veren Öğrencilerin Yanında Olduğunu Açıkladı

Yunanistan Komünist Partisi Lideri, ABD\'deki Filistin\'e Destek Veren Öğrencilerin Yanında Olduğunu Açıkladı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas, ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin yanında olduğunu açıkladı. Kuçumbas, yazılı açıklamasında, Filistin'e özgürlük taleplerini destekleyen binlerce öğrenciyle ve tüm halklarla seslerini birleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in terörist devlet olarak nitelendirildiği açıklamada, Yunan hükümetinden İsrail'e desteğin çekilmesi ve Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait bir fırkateynin Kızıldeniz'deki misyondan çekilmesi talep edildi.

08.05.2024 17:59
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Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas, ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin yanında olduğunu açıkladı.

Kuçumbas, yazılı açıklamasında, ABD'de ve diğer ülkelerde "Filistin'e Özgürlük" sloganları atan, Filistin halkına yönelik soykırımın bitmesini, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını talep eden binlerce öğrenciyle ve tüm halklarla sesimizi birleştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in terörist devlet olarak nitelendirildiği açıklamada, Yunan hükümetinin İsrail'den desteğini çekmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonuna katılan Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait 'Hydra' fırkateyninin Kızıldeniz'den çekilmesi talep edildi.

Kaynak: AA

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