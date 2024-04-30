Yunanistan, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulamasını 10 adada geçerli kılıyor - Son Dakika
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Yunanistan, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulamasını 10 adada geçerli kılıyor

Yunanistan, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulamasını 10 adada geçerli kılıyor

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına başlattığı ekspres vize uygulaması, bugünden itibaren 10 Ege adasında geçerli olacak. İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam ve Sakız adalarına ek olarak İleryoz, Limni, Kelemez, Meis ve Sömbeki adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanılabilecek. Vize için gerekli evraklar adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim edilebileceği gibi feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine de teslim edilebilir. Her bir ada ziyareti için 1 ila 7 gün geçerli olan vize ücreti ise 60 avro.

30.04.2024 14:04  Güncelleme: 14:06
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Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulamasının, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacağı bildirildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.

Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize veriliyor. Adalar için alınan ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olabiliyor ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamıyor.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti 60 avro.

Kaynak: AA

Yunanistan, İstanköy, Vize, Ege, Dış Politika, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulamasını 10 adada geçerli kılıyor - Son Dakika

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