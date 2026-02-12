Yunanistan, Türkiye ile diyaloğunu korumak istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, "Türkiye ile normal bir ilişki arzuluyoruz. Coğrafya belli, bu çabayı sürdüreceğiz." dedi.

Yerapetritis, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşmelerini değerlendirdi.

Son yıllarda ikili ilişkilerde esas alınan siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler temelindeki diyaloğun önemli sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Yerapetritis, büyük sorunların hala çözüm beklemesine rağmen iki ülke arasında işlevsel iyi komşuluk ilişkisinin geliştirildiğini ifade etti.

Yerapetritis, anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun devam etmesinin önemli olduğunu belirterek "Türkiye ile normal bir ilişki arzuluyoruz. Coğrafya belli, bu çabayı sürdüreceğiz." dedi.

Dünkü heyetler arası görüşmelerde ikili ticaret, göç, sivil savunma, kültür gibi birçok konunun ele alındığına işaret eden Yerapetritis, "Bu iletişim sayesinde kriz yaşanmayacağına dair ılımlı bir iyimserliğe sahip olabiliriz." diye konuştu.

Yerapetritis, ikili ilişkilerdeki zor sorunların çözümü için henüz müzakere çerçevesinin oluşturulamadığını hatırlatarak, "İki lider de ortak bir noktada bulunuyor. Ortak nokta şudur ki ilişkilerimizde gerginliklerimizi idare edebileceğimiz ve iletişim kanallarını kullanabileceğimiz tatmin edici ve işlevsel bir seviyedeyiz. Bu da diğer yandan, daha zor konulara doğru ilerleyebilmemize uygun şartları sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki sorunların çözümü amacıyla uluslararası hukuka yaptığı atfın ikili ilişkiler için büyük öneme sahip olduğunu belirten Yerapetritis, büyük adımlar atmak için her iki tarafta da aynı anlayışın ve uygun siyasi liderliğin mevcut olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, her iki liderin de ikili ilişkilerde normalleşme adımları atmaya ve sorunları çözmeye niyetli olduğunu ifade ederek, "Bunu biz yapmazsak kim yapar?" dedi.

Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşmeleri kapsamında dün Ankara'ya ziyarette bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmelerin ardından ikili ilişkilerde işbirliğini artırmayı hedefleyen bir dizi anlaşma imzalanmıştı.