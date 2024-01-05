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Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına Geri İtildi, 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
05.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:46
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 3 Ocak saat 04.50'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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