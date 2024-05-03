Yunanistan Unsurları Tarafından Türk Kara Sularına İtildikten Sonra 6 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişinin ise cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, can salındaki 6 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, ifadelerinde, Yunan unsurlarınca can salına bindirilerek itildiklerini, bu sırada denize düşen 3 kişiden 2'sinin Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirildiğini, diğerinin ise suda kaybolduğunu söyledi.

Bunun üzerine bölgede yürütülen aramalarda, kaybolan düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.