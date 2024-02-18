Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum\'da kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

18.02.2024 20:49
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı - Son Dakika
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