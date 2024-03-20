Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İSTİB Başkanı: Pestisit denetlenmeli, destekler testi geçen ürüne verilmeli

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarımsal üretimdeki en büyük sorunlardan birinin bilinçsiz zirai ilaç kullanımından kaynaklanan pestisit kalıntısı olduğunu belirtti. Kopuz, pestisitlerin hasattan önce denetlenmesi ve tarımsal desteklerin pestisit testini geçen ürünlere verilmesi gerektiğini ifade etti. Pestisit sorununun hem sağlık hem de ekonomik kayıplara yol açtığını vurgulayan Kopuz, pestisit denetimlerinin tarlada hasat öncesi ilaçlama döneminde başlaması ve her aşamada tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal desteklerin pestisit denetiminden geçen ürünlere verilmesiyle hem kaynak israfının önüne geçilebileceğini hem de tarımsal hasılanın ciddi bir artış sağlanabileceğini belirtti.