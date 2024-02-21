Yunanistan ve Hindistan Göç Konusunda Anlaşma Yapmayı Planlıyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Hindistan ile göç konusunda yeni bir anlaşma yapma hazırlığında olduğunu kaydetti.

Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Miçotakis, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Miçotakis, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin güvenlik, savunma, yatırım, ticaret, bilim, teknoloji, eğitim, kültür, turizm ve tarım gibi alanlarda işbirliğini artırmaya çalıştığını ifade etti.

Hindistan ve Yunanistan'ın göç konusunda da yeni bir anlaşma hazırlığında olduğunu belirten Miçotakis, bu anlaşmanın bir yandan insan kaçakçılığı ile mücadele ederken, diğer yandan genç Hindistanlılara Yunanistan'da çalışma imkanı tanıyacağını aktardı.

Ukrayna'daki savaşa dikkati çeken Miçotakis, dünyanın Orta Doğu'daki kriz, iklim krizi, gıda ve enerji güvenliği gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, sorunların çözümünün uluslararası işbirliği şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Modi de Miçotakis'in Hindistan'ı 16 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk Yunanistan Başbakanı olduğunu hatırlattı.

Yunanistan ve Hindistan'ın, aralarındaki ticaret hacmini 2030'a kadar iki katına çıkarma kararı aldığını belirten Modi, görüşmede, iki ülke arasında, farklı alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını söyledi.

Modi, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırma niyetinde olduğunu dile getirerek iki ülke heyetlerinden oluşan çalışma grubunun savunma, siber güvenlik, terörizmle mücadele ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini artırmak için çalışacağını ifade etti.

Ağustos 2023'te Atina'ya resmi ziyarette bulunan Modi, 40 yıl aradan sonra, Atina'yı ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmuştu.