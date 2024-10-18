Yunanlar için Çin'e Vizesiz Seyahat - Son Dakika
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Yunanlar için Çin'e Vizesiz Seyahat

Yunanlar için Çin\'e Vizesiz Seyahat

Yeni vizesiz seyahat politikası, Yunan vatandaşlarına Çin'i 15 gün ücretsiz ziyaret etme imkanı sağlıyor.

18.10.2024 16:13
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Yunanistan'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda havalimanı maskotu ile poz veren bir yolcu, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Vize muafiyeti politikası ve doğrudan uçuşlar sayesinde artık daha fazla Yunanlı Çin'i ziyaret edebiliyor.

ATİNA, 18 Ekim (Xinhua) -- Yunan vatandaşları, Çin'in bu hafta başında yürürlüğe giren ve daha kolay ve daha uygun fiyatlı seyahat fırsatları sunan yeni vizesiz seyahat politikasını memnuniyetle karşıladı.

Çin'in Yunanistan Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü yetkilisi Pan Ziyang'a göre, 15 Ekim'den başlayarak 31 Aralık 2025'e kadar sürecek olan yeni uygulamaya göre, umumi pasaport sahibi Yunan vatandaşları turizm, iş, aile birleşimi veya transit geçiş için vizesiz olarak 15 güne kadar Çin'i ziyaret edebiliyor.

Pan, girişimin insanlar arası alışverişi arttırmayı ve daha fazla Yunan turisti Çin'e çekmeyi amaçladığını açıkladı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda gümrükten geçen yolcular, 18 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Meslektaşlarıyla birlikte Shanghai'a bir seyahat planlayan seyahat acentesi çalışanı Theodore Sotiridis, "Bu vizesiz politika Çin'e seyahati kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor" dedi. Politikayı öven Sotiridis, bunun iki ülke arasındaki bağları güçlendirerek kalıcı hale gelebilecek bir pilot program olduğunu söyledi.

Yunanistan'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Wang Ying, programın daha geniş kapsamlı etkisini vurguladı. Wang, "Bu politika Yunanistan ve Çin arasındaki kültürel ve personel değişimini önemli ölçüde kolaylaştıracak" dedi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Tiantan (Cennet Tapınağı) Parkı'nda rehberleriyle birlikte tura katılan yabancı turistler, 9 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Yunan gezginler, vize muafiyetine ek olarak, iki ülke arasında birkaç doğrudan uçuş seçeneğinden de faydalanıyor. 2017'de Atina ve Beijing arasında doğrudan uçuşlar başlatan Air China'nın yanı sıra, bu bahar Çin'in Juneyao Havayolları da Atina ve Shanghai arasında doğrudan uçuşlar başlatarak seyahat kolaylığını daha da arttırdı.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Politika, Turizm, Güncel, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanlar için Çin'e Vizesiz Seyahat - Son Dakika

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