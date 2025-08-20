Yunnan'da Heyelan: 3 Ölü, 1 Kayıp

KUNMİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Pu'er kentinde meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişiye ise ulaşılamıyor.
Yerel yetkililer, yağmur nedeniyle oluşan heyelanın çarşamba günü sabah saat 05.40 civarında kentin Ning'er ilçesinin Mohei kasabasındaki bir köyde yaşandığını belirtti.
Saat 10.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişininse kayıp olduğu ifade edildi. Mahsur kalan 1 kişininse kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Köyde bulunan 23 hanede yaşayan toplam 58 kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
