Yunnan'ın Zhaotong kentinde silisyumdan fotovoltaik cam sanayi zinciri oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yunnan'ın Zhaotong kentinde silisyumdan fotovoltaik cam sanayi zinciri oluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunnan\'ın Zhaotong kentinde silisyumdan fotovoltaik cam sanayi zinciri oluşturuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunnan eyaletinin Zhaotong kenti, silisyum kaynakları ve yeşil elektrik üretimiyle fotovoltaik cam sektöründe öne çıkıyor. Kentte silisyumun işlenmesinden fotovoltaik cam ve modül üretimine uzanan sanayi zinciri büyük ölçüde kuruldu ve halka yeni istihdam sağlıyor.

ZHAOTONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kenti, zengin silisyum kaynakları ve yeşil elektrik üretimindeki gelişimiyle öne çıkıyor.

Fotovoltaik cam üretim sektörünü geliştirmek üzere sektörün önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapan Zhaotong, bölge halkı için yeni istihdam olanakları sağlıyor.

Kentte günümüzde silisyumun çıkarılması ve işlenmesinden fotovoltaik cam ve modül üretimine kadar uzanan bir sanayi zinciri büyük ölçüde oluşturulmuş durumda.

Kaynak: Xinhua
TeknolojiEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
18:22
Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
18:16
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti Türk futbolunda dikkat çeken imza
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
17:50
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor
Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 18:47:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Yunnan'ın Zhaotong kentinde silisyumdan fotovoltaik cam sanayi zinciri oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei