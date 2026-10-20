Yunnan\'ın Zhaotong kentinde silisyumdan fotovoltaik cam sanayi zinciri oluşturuldu

ZHAOTONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kenti, zengin silisyum kaynakları ve yeşil elektrik üretimindeki gelişimiyle öne çıkıyor.

Fotovoltaik cam üretim sektörünü geliştirmek üzere sektörün önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapan Zhaotong, bölge halkı için yeni istihdam olanakları sağlıyor.

Kentte günümüzde silisyumun çıkarılması ve işlenmesinden fotovoltaik cam ve modül üretimine kadar uzanan bir sanayi zinciri büyük ölçüde oluşturulmuş durumda.