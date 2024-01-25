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Yunus Emre Enstitüsü ile Madagaskar'daki Antananarivo Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü ile Madagaskar'daki Antananarivo Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Madagaskar'daki Antananarivo Üniversitesi arasında Türkiye'nin akademik ve bilimsel kapasitesinin tanıtılması ve Türkçe öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AKSA Enerji Ülke Müdürü Muhammed Oktay, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Macit Koç, Antananarivo Üniversitesi Rektörü Mamy Raveloman ve Antananarivo Üniversitesi Dekanı Fanja Tahina Ralinirina katıldı. İki ülke arasında kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla Antananarivo'da temsilcilik açılması da planlanmaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü ile Madagaskar\'daki Antananarivo Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı
25.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:56
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Madagaskar'daki Antananarivo Üniversitesi arasında kültürel işbirliğini geliştirme kapsamında mutabakat zaptı imzalandı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Enstitü ile Madagaskar Antananarivo Üniversitesi arasında Türkiye'nin akademik ve bilimsel kapasitesinin tanıtılması ve Türkçe öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, imza törenine, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AKSA Enerji Ülke Müdürü Muhammed Oktay, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Macit Koç, Antananarivo Üniversitesi Rektörü Mamy Raveloman ve Antananarivo Üniversitesi Dekanı Fanja Tahina Ralinirina'nın katıldığı aktarıldı.

İki ülke arasında kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla Antananarivo'da temsilcilik açılmasının da planlandığı vurgulanan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı ve açılması planlanan temsilciliğin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin kültürel değerleri, akademik ve bilimsel kapasitesi ve Türkçe öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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