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Yunus Emre Enstitüsü ile Tunus Kartaca Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü ile Tunus Kartaca Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tunus Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsü arasında iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsünde Türkçe dersleri verilecek ve yıllık 100'ün üzerinde Tunuslu üniversite öğrencisi Türkçe eğitimi alacak. Ayrıca, protokol ile Türk kültürünün tanıtılması ve karşılıklı tecrübe aktarımı da hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü ile Tunus Kartaca Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
05.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:10
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tunus Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsü arasında iyi niyet ve işbirliği protokolü imzalandı.

Başkent Tunus'ta yer alan Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsünde düzenlenen imza törenine, YEE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Diller Yüksek Enstitüsü Müdürü Huda bin Hammadi, YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik ve enstitü yöneticileri katıldı.

YEE'nin Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsünde Türkçe dersleri verilmesini öngören protokole ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Başkan Yardımcısı Yalçın, "Tunus'un güzide kurumlarından Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsü Müdürü ve bölüm hocalarımızla birlikte çok önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Tunus YEE Türk Kültür Merkezinde görevli okutmanlarımız bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, öğrencilere yönelik seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetlerine başlayacaklar." dedi.

Tunus ile Türkiye ilişkilerini kültürel alanda yapılan faaliyetlerle güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"2017 yılından itibaren faaliyetlerine başlayan Tunus'taki şubemizde, şimdiye kadar yüzlerce Tunuslu Türkçe eğitimi aldı. YEE, Türk kültürü ve tarihinin tanıtılması Türkçenin öğretilmesi yoluyla dünya çapında Türk insanıyla dostluk kuranların sayısını arttırmaya çalışmaktadır. Kartaca Üniversitesi bünyesinde yaptığımız bu protokol ile dünya çapında yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olacağız."

"Enstitüde dil eğitiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı hedefliyoruz"

Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsü adına önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attıklarını belirten Enstitüsü Müdürü Hammadi ise "Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önemli bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Öğrencilerimiz için de önemli bir adım atıyoruz, çünkü yeni bir dil öğrenmelerinin önünü açıyoruz. Türkçe öğrenimi ile çalışma ve eğitim hayatlarında yeni ufukların açılacağını umuyoruz. Enstitüde dil eğitiminin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu işbirliği anlaşmasıyla iki ülke eğitmenleri arasında karşılıklı tecrübe aktarımını destekleyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın sadece dil eğitimini kapsamadığını belirten YEE Tunus Koordinatörü Çevik de "İmzalanan bu işbirliği protokolü ile hem Türkçe derslerini destekleyecek hem de kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu sayede öğrencilerin Türkçe ve Türkiye ile bağ kurmalarına yardımcı olacağımıza inanıyoruz. Tunus'ta bulunan diğer üniversitelerle de buna benzer protokoller yaparak Enstitümüz ve üniversiteler arasında sağlam işbirliklerinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

YEE ile Tunus Kartaca Üniversitesi Diller Yüksek Enstitüsü arasında iyi niyet ve işbirliği protokolü ile yıllık 100'ün üzerinde Tunuslu üniversite öğrencisinin Türkçe eğitimi alması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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