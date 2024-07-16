Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Türk kültürüne yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Türk kültürüne yoğun ilgi görüyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'deki kültür-sanat kulüpleri yüzlerce başvuru aldı. Mısırlılar, yaz dönemi boyunca YEE tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına ve kültür-sanat kulüplerine büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 650 Mısırlı, enstitünün çeşitli kursları ve kulüpleriyle Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu. Enstitü, edebiyat, sinema, çeviri, çocuk kulübü, Osmanlı Türkçesi, turizm Türkçesi ve okuma-yazma kulüpleriyle Mısırlılara ulaştı. Bu çalışmalarla Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel bağlar güçlendiriliyor.

16.07.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'deki kültür-sanat kulüpleri yüzlerce başvuru aldı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlılar, artan sıcak havaya rağmen yaz dönemi boyunca Kahire'de YEE tarafından düzenlenen yoğunlaştırılmış Türkçe kurslarına ve kültür-sanat kulüplerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kurslara ve kültür-sanat kulüplerine kayıt yaptıran yaklaşık 650 Mısırlı, enstitüde gerçekleştirilen çeşitli kurslar ve kültür-sanat kulüpleriyle Türk kültürünü farklı perspektifleriyle yakından tanımaya başladı.

Enstitünün yaz dönemine özel başlattığı edebiyat, sinema, çeviri, çocuk kulübü, Osmanlı Türkçesi, turizm Türkçesi ve okuma-yazma kulüpleriyle yaklaşık 650 Mısırlıya ulaşıldı.

Kahire YEE Eğitim Koordinatörü Selçuk Gürler, yoğun ilginin gösterildiği kültür-sanat kulüplerine dair "Yaz döneminde merkezimizde Türkçe kurslarımızla birlikte kursiyerlerimizin dil becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak için konuşma, okuma ve yazma kulüpleri gibi çeşitli kulüpler açtık. Bu kulüplerin yanı sıra kursiyerlerimizin ilgi alanlarına yönelik edebiyat, sinema, tercüme, çocuk kulübü, Osmanlı Türkçesi ve turizm Türkçesi kulüpleri ile faaliyetlerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kültürünü ve Türkiye-Mısır arasındaki ortak değerleri yakından tanıyorlar

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz da şunları kaydetti:

"Mısır'da Türkiye'ye ve Türkçeye duyulan ilgi her zaman çok yüksek. Bu yaz açtığımız tüm kurs, atölye ve diğer çalışmalarımıza, duyuruları yapıldığı anda yüksek sayıda başvuru oldu ve kurslarımız tamamen doldu. Bu yaz Türkiye'den akademik, turistik ya da ticari sebeplerle Mısır'a yapılan ziyaretler her zamankinden daha fazla. Araştırma yapmak için akademisyenler, iş ve yatırım imkanlarını değerlendirmek için iş adamları, Arapça öğrenmek ya da diğer turistik sebeplerle Mısır'ı ziyaret eden çok sayıda Türk vatandaşımız var. Bu doğrultuda, Mısır'da Türkiye ve Türkçeye olan ilgi daha da artırıyor. Biz de Kahire Yunus Emre Enstitüsü olarak bu yaz çok sayıda kurs ve kulüp çalışması gerçekleştiriyoruz. Turizm Türkçesi, sinema, edebiyat, şiir, Osmanlı Türkçesi gibi birçok çalışmamız var. Kursiyerler bu kurslarda sadece Türkçe öğrenmiyor aynı zamanda Türk kültürünü ve Türkiye-Mısır arasındaki ortak değerleri de yakından tanıyor."

Boyraz, Osmanlı Türkçesi kulübünde Mehmet Ali Paşa Dönemi'nde Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan "Vekayi-i Mısriyye" gazetesini inceleyeceklerini belirterek, "Derslerimize Mısırlı araştırmacı ve tarihçiler katılacak. Turizm Türkçesi kulübümüzün ardından Türk kahvesi, Türk çayı akşamları gibi etkinliklerimiz oluyor. Çocuk kulübümüz sona erdikten sonra ise 'Türk Masalları' etkinliğini gerçekleştireceğiz. Enstitümüz, tüm bu faaliyetlerle Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Enstitünün yaz dönemine özel hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında edebiyat kulübünde Türk edebiyatının seçkin örnekleri üzerinden okumalar yapılıyor, tercüme kulübünde Türkiye-Mısır ilişkilerine katkı sağlayabilecek çeşitli kaynaklar inceleniyor, çocuk kulübünde ise Mısırlı çocuklar, Türk masalları ve geleneksel oyunlarla Türkçeyi eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Kaynak: AA

Edebiyat, Osmanlı, Türkiye, Kahire, Çocuk, Mısır, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Türk kültürüne yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 14:52:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Türk kültürüne yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement