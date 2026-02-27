Yunus Emre Enstitüsü\'nden İftar Programı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Taşkent Koordinatörlüğü Özbekistan'da iftar programı düzenledi.

Taşkent'teki bir Türk lokantasında tertip edilen iftara, Özbekistan'daki farklı üniversitelerde görev yapan Türk okutman ve öğretim görevlileri ile Türkçe öğrenen Özbek öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, büyükelçilik mensupları ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile Taşkent'te faaliyet gösteren Kazakistan ve Azerbaycan kültür merkezlerinin temsilcileri de hazır bulundu.

YEE Taşkent Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, burada yaptığı konuşmada, huzur ve bereket ayı olan ramazanın aynı zamanda dostlukları pekiştiren bir ay olduğunu söyledi.

Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edildiği programın sonunda Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Türk tarafından dua okundu.