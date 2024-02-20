Yunus Emre Enstitüsü, Osmanlı-Endonezya İlişkileri Sergisi Açtı

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Yunus Emre Enstitüsü'nün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan temsilciliği tarafından "5 Asırda Osmanlı-Endonezya İlişkileri" başlıklı sergi açıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre "5 Asırda Osmanlı-Endonezya İlişkileri" sergisinde, 1567 yılından 1920 yılına kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini yansıtan yaklaşık 110 arşiv belgesi, Osmanlı Türkçesinden Endonezya diline tercüme edilerek tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen serginin açılışına Türk kurumlarının temsilcileri, Endonezya'daki kuruluşlardan ve Endonezya Devlet Arşivleri Kurumundan üst düzey yetkililer, tarih meraklıları ve davetliler katıldı.

Serginin yıl boyunca Cakarta'da farklı yerlerde yapılması planlanıyor.

"Osmanlı ve Endonezya ilişkilerinin 360 yıla yakın geçmişine ışık tutuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin, Cakarta'da Türk kültürünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması adına hayata geçirdikleri faaliyetlerle önemli bir mesafe katettiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte iki ülkenin ortak kültürel unsurlarına vurgu yapmak amacıyla faaliyetlerimizi daha farklı bir boyuta taşımayı amaçlıyoruz. Sergimizde Osmanlı ve Endonezya ilişkilerinin 360 yıla yakın geçmişine ışık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Faaliyetlerinde alanında öncü isimleri ve tarihe ilgi duyan Endonezyalıları ağırlama fırsatı bulduklarını kaydeden Şahin, "Sergimizi 1000'den fazla kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerimiz, Osmanlı Devleti'nin Endonezya'ya yaptığı yardımları ilk defa orijinal vesikalarla müşahede etme fırsatı buldular. Bu değerli çalışmayı daha somut ve kalıcı hale getirmek adına yıl sonunda Osmanlı ve Endonezya ilişkilerine dair tüm belgelerin yer aldığı bir kitap yayımlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.