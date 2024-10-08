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Yunus Emre Enstitüsü'ne Ödül

Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar'da sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü.

08.10.2024 15:46
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Doha Yunus Emre Enstitüsü, Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı tarafından, gerçekleştirdiği nitelikli çalışmalar ve iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmede önemli bir role sahip olması sebebiyle "Katar Sosyal Sorumluluk Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde düzenlenen ödül törenine Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned???????, YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned, Katar'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal kurumların kendilerini geliştirme çabalarını desteklemeyi sürdüreceklerini söyleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal sorumluluk alanındaki özgün uygulamalara ışık tutacaklarını ifade etti.

Doha Yunus Emre Enstitüsü adına ödülü YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal aldı. Uysal, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunduğuna değindi.

Türkiye'nin kültürel değerlerinin nitelikli bir şekilde tanıtılmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden Uysal, "Yunus Emre Enstitüsü olarak, Katar'da yürüttüğümüz Türk dili ve kültürünü tanıtıcı faaliyetler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile bu ödülü almış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürel ilişkileri güçlendirme ve toplumlar arasında köprüler kurma misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da binlerce yerli ve yabancıya ulaşan Doha Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye'nin kültürel değerlerinin geniş kitlelere tanıtıldığı çok sayıda etkinliğin yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi düzenleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aile Bakanlığı, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Diplomasi, Kültür, Eğitim, Güncel, Katar, Doha, Son Dakika

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