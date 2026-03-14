Yunus Polisi Engelli Vatandaşa Yardım Etti

HATAY'da devriye görevi yapan motorize yunus ekibi, yoğun trafikte yolun karşısına geçmekte zorlanan engelli bir vatandaşa yardım etti.

Samandağ ilçesinde yağışlı havanın etkili olduğu saatlerde meydana geldi. İlçede devriye görevi yapan motorize yunus polisi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı ve engelli bir erkeği fark etti. Bunun üzerine ekiplerden bir polis memuru, trafiği kısa süreliğine durdurdu.

Polis memuru, engelli vatandaşı kolundan tutarak güvenli şekilde yolun karşısına geçirdi. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

