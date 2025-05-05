Yunus sürüsü böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında görüntülenen yunuslar, cep telefonuyla kaydedildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında seyir halindeyken denizin yüzeyine çıkan yunusları fark etti. Suyun yüzeyinde neşeyle yüzen yunus sürüsü, kısa süreliğine görsel bir şölen oluşturdu. Topaloğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, yunusların suyun üstünde art arda belirmesi ve suya tekrar dalmaları dikkat çekti.
Yunusların bir süre sonra gözden kaybolduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yunus Şöleni Tekirdağ'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?