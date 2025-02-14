Yunus ve Musk'tan Bangladeş İçin Starlink Görüşmesi

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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ile SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink hizmetinin ülkede kullanımını görüştü.

2025 Dünya Hükümetler Zirvesi (WGS 2025) kapsamında Dubai'de bulunan Yunus, burada, Musk ile çevrim içi bir görüşme yaptı.

Geçici hükümetin basın sözcüsü Şefikül Alam tarafından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, Yunus ve Musk'ın Starlink'in Bangladeş'te girişimci gençler için ve kırsal alanlarda olumlu rol oynayabileceğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin yüksek hızlı ve düşük maliyetli internetin Bangladeş'in "dijital uçurumunu" kapatarak yetersiz hizmet alan bölgelerde eğitim, sağlık ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek milyonlarca girişimcinin de pazara erişimini artırmasını sağlayacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Yunus'un Starlink internet hizmetinin Bangladeş'in altyapısına entegre edilmesinin milyonlarca kişi için yeni fırsatlar yaratacağını ve ülkenin küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu güçlendireceğini söylediği ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, Yunus'un sosyal ve ekonomik büyüme için teknolojiden yararlanmak üzere Musk ile işbirliği yapmaktan memnuniyetini dile getirdiği belirtildi.

Musk'ın ise Starlink gibi teknolojik gelişmelerden yararlanmanın Bangladeş'te inovasyonu, ekonomik güçlenmeyi ve finansal katılımı daha da artırabileceğine inandığını söylediği kaydedildi.