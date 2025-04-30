Yunusemre Belediye Başkanı Balaban: "Bizi Eleştiren Kişi 2 Yıl Önce Yarattığı Kamu Zararının Hesabını Versin"

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, savcılığa bildirdikleri dosyaya soruşturma izni verilmediğine dikkatİ çekerek, "Bizden önce yapılan bir sat ışta Kıymet Takdir Komisyonu, taşınmaza 43 milyon TL bedel biçiyor. Ancak bu taşınmaz encümende sadece 14 milyon 456 bin TL'ye sat ılıyor. Yani yaklaşık 28 milyon TL'lik bir kamu zararı oluşuyor. Bu zararın tahsili için encümen üyeleri hakkında dava açtık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak İçişleri Bakanlığı 'soruşturma yapılamaz' kararı verdi. Mehmet Çerçi ve İlkcan Durmaz gibi encümen üyeleri soruşturma kapsamına alınmadı. Bizi eleştiren kişi 2 yıl önce yarattığı bu kamu zararının hesabını versin. 28 milyon TL zararın belgesi ortada" dedi.

Belediye Başkanı Semih Balaban, nisan ayı basın toplantısında yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkanlık makamında düzenlenen toplantıya başkan yardımcıları da katıldı. Toplantıda eleştirilere yanıt veren Balaban, savcılığa bildirilen dosyaya soruşturma izni verilmediğini söyledi.

"Çalışanların maaşlarını son kuruşuna kadar ödüyoruz"

Balaban, belediyede maaşların ödenmediği iddialarına, "Bu da koca bir yalan. Tüm engellemelere rağmen, çalışanların maaşlarını son kuruşuna kadar ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı çıkıp 'Belediyeleri silkeleyin' diyor. Orada silkelenen belediyeler değil, işçiler, memurlar, halktır. Bu belediyeyi 1 milyar 400 milyon TL borçla devraldık. Borç edebiyatı yapmıyoruz. Ama gerçekleri de paylaşmak zorundayız. Bugün 16 ilçe belediyesinin toplam borcunu alt alta yazın, Yunusemre Belediyesi'nin borcu kadar etmiyor. Bu 1 milyar 400 milyon TL'lik borcun 200 milyon TL'sini sadece bir yılda ödedik. Şimdi soruyoruz: Bu 1 milyar 400 milyon TL borcu CHP'li belediye mi yaptı? Bu belediyeyi CHP'den mi devraldık? Hayır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir yüzsüzlüktür? Bizi eleştirenler önce bu borcun nasıl ve ne şekilde yapıldığının hesabını versin. Biz maaş ödeyemediğimizde bazı arkadaşlar bundan keyif alırcasına siyaset yapıyorlar. Ancak her şeye rağmen biz bu sorunların üstesinden geleceğiz. 15 Nisan'da hem tediyeleri hem de sosyal denge tazminatını ödedik. Ama saat henüz 17.00 olmadan, 'maaşlar ödenmedi' diye açıklamalar yapıldı. Yarım saat sonra maaşlar hesaplara geçince komik duruma düştüler" sözleriyle yanıt verdi.

"3,5-4 milyar TL nereye gitti?"

Kendisinden önceki dönemde yapılan harcamalar hakkında konuşan Balaban, "Hepsini biliyoruz ve açık açık söylüyoruz. On yıl içinde bin tane tapu sat ılmış. Yasin Halat yaşıyor, Üçpınar'ın efsane belediye başkanı. Diyor ki 'Üçpınar'da bin dönüm yer sat ıldı.' Bugün o bölgede bir dönüm yerin fiyatı 1 milyon TL'den aşağı değil. O bin tapunun bugünkü değeri 7,5-8 milyar TL. Yine ekspertiz raporları diyor ki, belediye hizmet binası, karşıdaki gençlik merkezi, millet çarşısı, Uncubozköy'deki Yunus Emre Kültür Parkı projesinin toplam maliyet değeri 3,5-4 milyar TL civarında. Harcanan paradan geriye kalan bu 3,5-4 milyar TL nereye gitti? Kalan 3,5-4 milyar TL'nin hesabını verin. Biz yapmadık. Altını çizerek söylüyorum eleştirilerimi hiçbir zaman AK Parti camiasına veya seçmenlerine yöneltmedim. Onlarla bir sorunum yok. Ancak burada, geçmişte çok kötü belediyecilik yapılmış. Peki ya bu belediye tekrar onların eline geçseydi ne olacaktı? İller Bankası'ndan bir kuruş kesinti olmayacaktı. Bankalardan kredi çekecekti. Bu 1 milyar 400 milyonluk borç, 3,5–4 milyara çıkacaktı. Bu para da yine halkın cebinden çıkacaktı" ifadesini kullandı.

"28 milyon TL zararın belgesi ortada"

Yargıya bildirdikleri dosyalara soruşturma izni verilmediğine dikkati çeken Balaban, "Bizi eleştirenlere belgeli bir yanıt vereceğim. Bizden önce yapılan bir sat ışta Kıymet Takdir Komisyonu, taşınmaza 43 milyon TL bedel biçiyor. Ancak bu taşınmaz encümende sadece 14 milyon 456 bin TL'ye sat ılıyor. Yani yaklaşık 28 milyon TL'lik bir kamu zararı oluşuyor. Bu zararın tahsili için encümen üyeleri hakkında dava açtık, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ancak İçişleri Bakanlığı 'soruşturma yapılamaz' kararı verdi. Mehmet Çerçi ve İlkcan Durmaz gibi encümen üyeleri soruşturma kapsamına alınmadı. Bizi eleştiren kişi önce 2 yıl önce yarattığı bu kamu zararının hesabını versin. Elinde belge varsa da önümüze koysun. Hodri meydan. Biz belgesiz konuşmuyoruz. Arşın burada, Halep oradaysa. 28 milyon TL zararın belgesi ortada. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz, İçişleri Bakanlığı engelliyor. Ne yapabiliriz? Kaç tane dosyamız bu şekilde engellendi. Çamur at izi kalsın devri geçti. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır" dedi.

"Sanat, kültür ve spor, su gibi bir ihtiyaçtır"

Balaban, kültür harcamalarına yönelik eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi:

"Deniliyor ki, 'Maaşları ödeyemiyorsunuz, ama kültür harcamaları yapıyorsunuz.' Oysa gerçek tam tersi. Bizden önce 2024'ün ilk 3 ayında yapılan kültür harcaması 4,5 milyon TL iken, bizim dönemimizde 9 aylık toplam kültür harcaması sadece 1,5 milyon TL. Yani onların 3'te 1'i kadar harcamışız. Üstelik 3 kat daha uzun sürede. Sanat, kültür ve spor, su gibi bir ihtiyaçtır. İnsan sosyal bir varlıktır, bunlara da ihtiyaç duyar. Biz mütevazı yaşıyoruz. Güç zehirlenmesi de yaşamadık. 1 yıl içerisinde belediyeyi 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bizden önce müdürlerin dahi giremediği bir binaya şimdi halk rahatlıkla giriyor. Ben her yere iki kişiyle gidiyorum. Ne koruma, ne hizmetkar, ne de basın ordum var. Ne söylüyorsak, öyle yaşıyoruz."

"Bu ay İller Bankası'ndan 40 milyon TL kesinti yapıldı"

Balaban, bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyesi vereceklerini belirterek, "1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Geçen yıl işçilerimize verdiğimiz 2 bin TL ikramiyeyi bu yıl 2 bin 500 TL olarak ödeyeceğiz. Geçen yıl bunun bir şov olmadığını, bu yıl da sürdürerek göstermiş olduk. Elbette bu yeterli değil. Ancak işçi parasını alamıyorsa, geç alıyorsa bunun sorumlusu biz değil, 'belediyeleri silkeleyin' diyen anlayıştır. Bu ay İller Bankası'ndan 40 milyon TL kesinti yapıldı. Ama biz bahane üretmiyor, iş üretiyoruz" dedi.