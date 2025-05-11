Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Şehit Annelerine Ziyaret

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve ekibi, Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret etti. Balaban, "Sizler bu vatan için en kıymetli varlıklarınızı feda ettiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Balaban, Anneler Günü dolayısıyla 1992 yılında şehit olan Ahmet Hoşgökçen'in annesi Gülşen Hoşgökçen'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Balaban'a eşi Serap Balaban ve Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen eşlik etti.

Şehit annesiyle yakından ilgilenen Balaban, "Sizler bu vatan için en kıymetli varlıklarınızı feda ettiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Gülşen Hoşgökçen ise Balaban ve ekibine teşekkür etti.

Anneler Günü ziyaretleri kapsamında Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan şehit Ahmet Güreş'in ailesi Fatma ve Yaşar Mehmet Güreş, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci şehit Mehmet Savunmaz'ın ablası Fatma Taşlı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan şehit Coşkun Turan'ın annesi Müjgan Turan, Başkan Danışmanı Cengiz Balkan ise şehit Ferhat Alakaş'ın ailesi Aysel ve İsmet Alakaş ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, belediye meclis üyeleri ve partililer de yer aldı.