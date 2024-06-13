Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, seçim sonrası süreci değerlendirdi ve gelecek projeleri duyurdu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, aylık değerlendirme toplantısında seçimden sonra geçen 70 günlük süreci anlattı, gelecek süreçte hayata geçirilecek projeleri duyurdu.

Başkan Balaban, makamında düzenlediği basın toplantısı ile yerel seçimlerden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı. Hesap verebilen, ortak aklın ön planda olduğu bir anlayış ile kenti yönettiklerini aktaran Başkan Balaban, iki ayda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Temmuz ayı içerisinde hizmete sokmaya planladıkları Süreyya Parkı'nın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapmayı planladıklarını duyuran Balaban, Manisa'nın en güzel mesire alanlarından birini yeniden vatandaşın hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Balaban, şunları kaydetti:

"70 gündür görevdeyiz. Görev süresince hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Müjdesini daha önce sizin aracılığınızla vermiştik. Süreyya Parkı temmuz ayı içerisinde hizmete açacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel ile konuşarak, 'Açılışını sizin de Manisa'da olduğunuz bir günde yapalım' dedim. Çok mutlu oldu. Kendisi Orada çarşamba günleri halk günü yapalım. büyükşehir, ve sizin araçlarınız halkımızı oraya götürsün. Çaylar bizden kurabiyeler sizden sloganıyla halkımız orada eğlensin' dedi. Bunu da yapacağız. Güzel bir mesire alanından halkımız en ekonomik şekilde yararlanacak."

Balaban, spor çalışmalarına ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Kasamızda 1 TL olmamasına rağmen iyiliksever kuruluşlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. O kuruluşlar da bize güvenerek destek oluyorlar. Seyitli Mahallesi en büyük kırsal mahallelerimizden biri. 500 seçmeni var. Oraya da gençlere söz verdiğimiz halı saha ve spor tesisi yapıyoruz. İyiliksever bir kuruluşla da anlaştık. Onu da 4 ay içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Barbaros Mahallesi hep ihmal edilmiş. Oraya da bir halı saha sözü aldık. Onu da 6 ay içerisinde yapacağız. Yunusemre Belediyespor olarak amatör futboldan çekiliyoruz ama altyapıdan futbolcu yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Diğer branşlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde amatör futbol kulüpleriyle de bir toplantı yaparak ciddi bir kaynağı onlara aktaracağımızı duyuracağız."

Tasarruf tedbirlerini de genelge yayınlanmadan önce uygulamaya başladıklarının altını çizen Balaban iki ayda kat ettikleri yolu, şöyle anlattı:

"2 ayda yaklaşık 65 milyon borç ödedik"

"Tasarruf tedbirlerini genelge çıkmadan uygulamaya başladık. Ocak, şubat ve martta yani bizden önceki dönemde ortalama yakıt tüketimi 92 ton iken nisan ayı içerisinde bu ortalamayı 32 tona düşürdük. Şantiyede işimize yaramayan 14 tane iş makinesini iade ettik. Bu da ayda 2 milyon 800 bin bir tasarruf sağladı. Borç ödeme konusunda da ilerliyoruz. Yaklaşık 2 ayda 65 milyon TL borç ödedik. Bunu yaparken de hiçbir yeri satmadık. Halkın yararına olmayan bazı parsel ve dükkanları satacağız. İhale usulü ile şeffaf bir şekilde satışımızı yerine getireceğiz. 6 ayda bir bütçeyi de asacağız. Bunu bası belediyeler yıllık yapıyor. 31 Mart'tan 30 Eylül'e kadar olan gelir gider tablosunu kamuoyu ile paylaşacağız."

"Yunuskart" projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak

Toplantıda "Yunuskart" projesinin de duyurusunu yapan Balaban, bu proje ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydederek, "Yunuskart projesinin de altyapısını oluşturuyoruz. Bu proje içerisinde askıda Yunuskart projesi uygulayıp halkımızdan Yunuskart'a para yüklemeleri konusunda destek alacağız. Bu desteği de doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız. İstanbul'da, Ankara'da uygulanan bu güzel projeyi ilçemizde de yapacağız" diye konuştu.

Mutlu ve Lalapaşa'da bireysel dönüşüm talebi

Kendisinden önceki yönetim döneminde başlatılan kentsel dönüşüm projesinde kaydedilen yolun halkta karşılık bulmadığını, Mutlu ve Lalapaşa halkının bireysel dönüşüm istediğini ifade eden Balaban, şu bilgileri verdi:

"Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm ile ilgili 300 kişinin katıldığı bir halk buluşması yaptık, onların sorunlarını dinledik. Lalapaşa da kentsel dönüşüm istemiyor, bireysel dönüşüm istiyor. Bunu da Bakanlığa bildirecek, takipçisi olacağız. Süreç içerisinde bu sorunu da birlikte çözeceğiz. Mutlu mahallesinde de mağdur olan insanlar var. Onlara da yardım etmek için elimizden geleni yapacağız."

Muradiye'ye YEGEM şubesi açılacak

Balaban, eğitime ilişkin yaptıkları çalışmaları ise şöyle sıraladı:

"Eğitime önem veriyoruz. Muradiye'de YEGEM şubesini Temmuz ayında açıyoruz. Daha önce Erdinç Yavaşlı başkanlığında yapılan binanın en üst katı atıl bir şekilde duruyordu. Dershane fiyatları malum. Biz bunu maliyetine öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmasına imkan tanıyacağız. Yine kreşlerde anaokullarında bize göre eksikler vardı. Oralarda da yeniden bir yapılanmaya gideceğiz."