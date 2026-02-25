Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Laleli'de İftar Programına Katıldı

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Laleli Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Laleli Pazar Yeri'nde iftar programı düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın aynı sofrada buluştuğu programa Balaban'ın yanı sıra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan ile CHP İlçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanları katıldı.

Açılan oruçların ardından kısa bir konuşma yapan Balaban, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük mutluluk. Yunusemre'de dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı, alanda kurulan sahnede gerçekleştirilen çocuk gösterileriyle devam etti.