Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 75. Yıl Mahallesi'nde Halk Buluşması düzenledi

Güncel

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Halk Buluşması kapsamında bu kez 75. Yıl Mahallesi sakinleriyle buluştu. Bu buluşmaları önemsediklerinin altını çizen Başkan Balaban, "Halkımızla omuz omuza sorunları çözeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Halk Buluşması'nda 75. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Balaban'a, Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan, Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, 75. Yıl Muhtarı Erhan Çavdarlı ve Kent Konseyi üyeleri eşlik etti. Balaban, mutlu bir ilçe oluşturmak için halkla birlikte karar aldıkları ve kendilerine gelen talepleri Belediye'nin imkanları çerçevesinde yerine getirmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

"Yaptığımız her şey halk için"

Belediye'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balaban, şunları söyledi:

"Ne yaparsak halk için yapacağız. 100 gündür yaptığımız bütün işler halk için. 100 günde halkımızın yerel yönetimde söz sahibi olabilmesi, sorunların kısa sürede bize iletilmesi konusunda Mahalle Meclisleri oluşturduk. Eğitime önem vererek Muradiye Mahalle'mize yeni bir dershane açacağız. İyilikseverlerimizle irtibata geçerek, bazı mahallelerimize spor ve sosyal tesisler kazandırmaya başladık. Ayrıca belediyecilik hizmetlerimiz aksamadan, hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftalar ve aylarda, yeni hizmetleri de halkımıza sunacağız. Manisalıların yıllardır özlemini çektiği Süreyya Tabiat Parkı'mız ise önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Süreyya'da giriş, otopark, internet ücretsiz olacak. Haftada bir gün, ev hanımlarımız ve emeklilerimiz için özel günlerimiz olacak. Ayrıca ulaşım da ücretsiz olacak.

"5 yıl içinde verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Göreceksiniz 5 yıl içerisinde verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ancak halkımızın da şu bilmesini isteriz. Yunusemre Belediyesi'nin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkileri farklı. Su, kanalizasyon, ilaçlama, büyük caddeler, büyük park ile bahçeler, alt yapı hizmetleri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde. Sokak hayvanlarıyla ilgili de belediyemizin bir çalışması var. Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte ilçemizde sokak hayvanları konusunda hiçbir kısırlaştırma yapılmamış. Böyle olunca sokak hayvanlarında popülasyon artışı olmuş. Biz bir veterinerle anlaşıp, veterinerimizle kısırlaştırma işlemine başlayacağız. Belediyemizin imkanları çerçevesinde yaşanan bu soruna da çözüm bulmaya çalışacağız. İnanıyorum ki halkımızla omuz omuza ilçemizde yaşanan sorunları çözüm bulacağız."

Başkan Balaban konuşmasının ardından, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, not aldı.