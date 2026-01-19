Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Küçüksümbüller Mahallesi'nde İnceleme

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, hafta sonu Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Balaban, hafta sonu da saha çalışmalarına devam etti. Yuntdağı bölgesinde yer alan Küçüksümbüller Mahallesi'ni ziyaret eden Balaban'a, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile Küçüksümbüller Mahalle Muhtarı Fahri Nayır eşlik etti.

Ziyaret kapsamında mahallede devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceleyen Balaban, Arslan ve Nayır ile birlikte mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Mahallede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerini sürdüren Balaban, ziyaretini mahalle sakinleriyle sohbet ederek tamamladı.