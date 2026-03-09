Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Mesir Mahallesi'ne Ziyaret

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mesir Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Balaban, Mesir Mahallesi'ndeki iş yerlerini gezdi. Mahalle Muhtarı Semra Geçer'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Balaban, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek belediyenin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Buluşmada mahalle sakinleriyle de sohbet eden Balaban, Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye önem verdiklerini ifade etti.

Esnaf ziyaretlerinin önemine değinen Balaban, "Mahallelerimizi düzenli olarak ziyaret ederek hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz. Ortak akıl ve istişare ile Yunusemre'yi daha güzel bir noktaya taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri de Balaban'a ilgisi dolayısıyla teşekkür ederek mahallelerine yönelik taleplerini iletti.