Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 1 Yaşında

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Arama Kurtarma Ekibi (YUKUT), birinci yılını belediye hizmet binasında açılan sergiyle kutladı.

YUKUT, birinci yılını belediye hizmet binasında açılan sergiyle kutladı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan ve Dr. Efe Yakkan'ın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Nurdan Özkan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, AFAD İl Müdür Yardımcısı Fırat Şen, belediye birim müdürleri ve YUKUT ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen sergide; ekibin bir yıl boyunca yürüttüğü eğitimler, tatbikatlar ve saha çalışmaları yer aldı.

Sergide, afet ve acil durumlarda görev alan ekip üyelerinin çalışmalarından kareler ile kullanılan ekipmanlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.