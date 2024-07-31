Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İş Arayanlarla İşverenleri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İş Arayanlarla İşverenleri Bir Araya Getiriyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Ofisi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiriyor. İstihdam Ofisi tarafından düzenlenen toplantıda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kartons Ambalaj Anonim Şirketi yetkilisi Serap Haktanır ve iş arayan vatandaşlar katıldı.

31.07.2024 10:33  Güncelleme: 11:19
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Ofisi aracılığıyla, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getiriyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İstihdam Ofisi'nde işveren ile işçi bir araya geliyor. Bu kapsamda İstihdam Ofisi tarafından düzenlenen toplantı Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kartons Ambalaj Anonim Şirketi yetkilisi Serap Haktanır ve iş arayan vatandaşlar katıldı.

İşsizliğin azaltılması ve üretimin artırılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Semih Balaban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını önemsiyor, ve çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk günden bu yana halkımızın bizden en önemli isteklerinin başında iş geliyordu. Bizim bir sloganımız var. 'Gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde işsiz dolaşılmayan Yunusemre'yi hep birlikte yaratacağız.' İşsizliğin olmadığı, çocukların mutlu olduğu, evlerde tencerelerin kaynadığı bir Yunusemre için istihdam ofisimiz de önemli bir görevi yerine getiriyor. Mutlu Yunusemre için halkımızın mutluluğuna öncelik vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Özge Arslan, Yunusemre, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İş Arayanlarla İşverenleri Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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